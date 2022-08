Grabsteine in Wetzlarer Mauer: Pietätlos oder gewöhnlich?

Fußweg an der Lahn in Wetzlar. In der Stützmauer sind alte Grabsteine verbaut worden. Foto: Holger Sauer

Grabstein von Amalia Vogels in einer Stützmauer am Fußweg entlang der Lahn in Wetzlar. Foto: Walter Diehl

Ausriss aus dem Sterberegister Wetzlar aus dem Jahr 1917. Foto: Holger Sauer

In der Stützmauer entlang des Fußwegs an der Lahn in Wetzlar weisen manche Steine Ornamente auf. Foto: Holger Sauer