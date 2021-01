Graffiti-Sprayer muss sich bewähren

Unerlaubte Graffitis an öffentlichen und privaten Gebäuden sind für die allermeisten Betrachter ein Ärgernis. Sie werden als Sachbeschädigung gewertet. Symbolfoto: Bianca Beier

WETZLAR - Das Wetzlarer Amtsgericht hat einen einschlägig vorbestraften jungen Mann wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung in sieben Fällen zu einer Bewährungsstrafe von 14 Monaten verurteilt.

Das Gericht sah es aufgrund der polizeilichen Ermittlungen als erwiesen an, dass der 33-jährige Wetzlarer, hinreichend als langjähriger Graffiti-Aktivist bekannt, für insgesamt sieben unerwünschte "Tags" an Wänden, Brücken und Geländern im Raum Wetzlar verantwortlich ist.

Der Angeklagte bestritt vehement die ihm zur Last gelegten Taten.

Die Farbschmierereien auf öffentlichem und privatem Grund sollen sich im Zeitraum 2018 bis Februar 2019 zugetragen haben, so Staatsanwalt Heiko Heppe. Die Tatorte waren laut Anklagevertreter meist schwer zugängliche Stellen. Unter anderem befanden sich die Graffitis an Brückenpfeilern der B 49, an Betonsockeln von Bahnsteigen sowie an privaten Gebäudewänden und Einfriedungen. Der angerichtete Sachschaden wurde auf jeweils rund 1000 Euro geschätzt. "Es gab in allen angeklagten Fällen praktisch nur ein Motiv: drei Buchstaben, die jeweils in unterschiedlicher Machart und Farbgebung aufgesprayt waren", erklärte Heppe. Die drei Buchstaben, das sogenannte Tag, sprich das Logo oder der Sprayername, deutete laut den Ermittlern zweifelsfrei auf den Angeklagten hin, der seit vielen Jahren in der Wetzlarer Graffiti-Szene als "Godfather" und begnadeter Künstler gilt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Angeklagten im Februar 2019 entdeckte die Polizei zehn Farbspraydosen sowie Aufzeichnungen und Tafeln mit dem Künstlerlogo. Auf seinem Handy waren die angeklagten Graffitis gespeichert. Als weiteres Indiz kam ein Chatverlauf hinzu, wo Szenekundige die von dem Angeklagten veröffentlichten Bilder positiv kommentierten und ihn mit Sprüchen wie "Der Meister ist back" und "Du gibst ja wieder richtig Gas" lobten.

Mann will Tag an Schüler weitergegeben haben

Ein als Zeuge angehörter Ermittler bezeichnete den Angeklagten als hochbegabten Graffiti-Maler, der leider seine Chancen beruflich nicht genutzt habe, aber für die jungen Leute in der Graffiti-Szene als "Godfather" gelte. Die Polizei hatte die Handy-Bilder ausgewertet, die Örtlichkeiten erkannt und die Tatorte aufgesucht.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten keine Zweifel an der Täterschaft des 33-Jährigen, der bereits zuvor wegen Graffiti-Sprayereien strafrechtlich in Erscheinung getreten ist.

"Ich war das nicht!", erklärte der Angeklagte kurz und knapp zu den Vorwürfen. Er will die Graffitis fotografiert, aber nicht selbst gefertigt haben. Der Wetzlarer schilderte, dass er seit mehreren Jahren nur noch offiziell und im Auftrag Fassaden, Garagentore oder Bauzäune verschönert habe. "Sprayen ist halt mein Hobby" so der 33-Jährige.

Sein Verteidiger Steffen Siemens verwies auf die Aussage einer zwischenzeitlich verstorbenen Zeugin, wonach der Angeklagte sein "Tag" schon vor Jahren an einen "Schüler" übergeben habe und forderte Freispruch.

Das Gericht unter Vorsitz von Richter Jan-Niklas Mack folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verhängte eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Als spürbare Sanktion hat der gelernte Handwerker, aktuell als Produktionsarbeiter beschäftigt, eine Geldauflage von 1500 Euro zu leisten, die das Gericht an eine gemeinnützige Einrichtung weiterleiten wird. Das Gericht wertete die Einlassungen des 33-Jährigen als Schutzbehauptung.