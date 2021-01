Grauer Star, Grüner Star und Makula

Dr. Andreas Jungherr (Foto: Jungherr)

WETZLAR - Die häufigsten Augenkrankheiten wie Grauer und Grüner Star, Makula, Diabetes im Auge, trockenes Auge, aber auch Brillenfreiheit sind am Mittwoch, 13. Januar, das Thema am „Direkten Draht zum Mediziner“. Dr. Andrea Jungherr, Fachärztin für Augenheilkunde aus Dillenburg, beantwortet Fragen zu Symptomen, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.

Das Augenlicht genießt beim Thema Gesundheit hohen Stellenwert. Ob in die Ferne oder beim Lesen ganz nah – jeder Mensch möchte gut sehen und das bis ins Alter. Durch „Hilfsmittel“ wie Lupe, Brille oder Kontaktlinse ist bei Fehlsichtigkeit schnell Abhilfe geschaffen. Mit dem Alter steigt aber auch die Gefahr der Augenkrankheiten, bei denen der Sehverlust fortschreitet und ohne Behandlung die Erblindung droht. Ob getrübte Linsen durch Kunstlinsen ersetzt werden oder durch Laser-Operationen ohne Skalpell und Schnitte sogar ein Alltag ohne Brille möglich wird – die moderne Medizin bietet viele Möglichkeiten. Bei der Telefonsprechstunde am Mittwoch haben Leser Gelegenheit, mit Andrea Jungherr darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten sich bieten, wenn zum Beispiel eine Makuladegeneration die Netzhaut im hinteren Bereich des Auges angreift, wie sich der Graue Star bemerkbar macht oder welche Schädigungen der Grüne Star (Glaukom) am Sehnerv verursacht.

Dr. Jungherr ist am Mittwoch, 13. Januar, in der Zeit zwischen 16.30 und 17.30 Uhr unter Telefon 0 64 41-95 91 68 zu erreichen. Eine Auswahl von Fragen und Antworten veröffentlichen wir – natürlich anonymisiert – am Freitag.