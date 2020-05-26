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Dienstag, 26.05.2020 - 17:30
5 min

Grillhütten im Lahn-Dill-Kreis bleiben in Zeiten von Corona noch geschlossen

Im Kreis stehen die Grillhütten derzeit für keinerlei Feierlichkeiten zur Verfügung. Kommunale Grillhütten und Grillplätze bleiben auf jeden Fall bis zum 4. Juni geschlossen.

Von Verena Napiontek
Ein Bild, das es in den kommenden Wochen nicht nur an der Kalkgrabenhütte in Burgsolms geben wird. Die Grillhütten bleiben geschlossen. Archivfoto: Michael Schmutzer-Kolmer

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Ein Bild, das es in den kommenden Wochen nicht nur an der Kalkgrabenhütte in Burgsolms geben wird. Die Grillhütten bleiben geschlossen. Archivfoto: Michael Schmutzer-Kolmer

Ein Bild, das es in den kommenden Wochen nicht nur an der Kalkgrabenhütte in Burgsolms geben wird. Die Grillhütten bleiben geschlossen. Archivfoto: Michael Schmutzer-Kolmer

Die Rast-Station in Langenaubach könnte eventuell ab Juli wieder öffnen, allerdings nur an Sonntagen und nur der Außenbetrieb. Archivfoto: Heimatfreunde

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Dillenburg,-stadt Dillenburg Wetzlar,-stadt Wetzlar
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