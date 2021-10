Große Blumentöpfe umgestürzt

Umgestürzter Blumentopf am Friedrich-Ebert-Platz. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR - "Übermut tut selten gut". So heißt es im Volksmund. Solchen Übermut hat wohl die Unbekannten motiviert, die in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei große Blumentöpfe an der Kreuzung Schützenstraße/Friedrich-Ebert-Platz umgestoßen haben.

Zum Glück für die Autofahrer sind die 1,30 Meter großen und mit bis zu zwei Meter hoch bepflanzten hellgrünen Blumentöpfe nicht auf die Straße gerollt. Glück im Unglück hat das Gartenamt der Stadt, denn die übergroßen Pflanzgefäße haben den Sturz erstem Anschein nach ohne Schaden überstanden.