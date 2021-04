Großeinsatz der Feuerwehr im Karlschmitter Weg

Foto: Feuerwehr Wetzlar

WETZLAR - Großeinsatz an Karfreitag in Nauborn: Um 15.51 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in den Karlschmitter Weg gerufen. Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, drang aus mehreren Fenstern dichter Rauch. Sieben Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

"Vier Personen befanden sich auf dem Balkon, sie wurden von Passanten gerettet", sagt Walter Rustler, Pressesprecher der Feuerwehr Wetzlar vor Ort. Einer der Passanten sei ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Nauborn, der zufällig gerade einen Spaziergang in der Gegend machte. "Er half bei der Rettung."

Drei Personen wurden zudem von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet, so Rustler. Alle sieben Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Brandherd im Keller

Der Brandherd wurde im Keller der Doppelhaushälfte ausgemacht, die Brandursache ist laut Feuerwehr noch nicht bekannt. Vier Trupps waren unter Atemschutz im Einsatz. Alarmiert waren Kräfte aus Büblingshausen, der Innenstadt und Nauborn, Steindorf wurde nachalarmiert. Im Einsatz waren insgesamt 46 Kräfte der Feuerwehr unter Leitung von Alexander Lotz, drei Polizeistreifen, vier Rettungswagen sowie ein Notarzt. Das Feuer war um 16.29 Uhr gelöscht.