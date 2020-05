Großer Polizeieinsatz in Niedergirmes

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

WETZLAR - Mehrere Polizisten sind am Mittwochmittag zu einem Einsatz nach Wetzlar-Niedergirmes gefahren. Einige Zeit später verließen sie den Ort mit einem jungen Mann. Anschließend machte ein Foto des Einsatzes im Netz die Runde, dazu Spekulationen über den Vorfall.

Nach Auskunft von Polizei-Pressesprecher Guido Rehr hatte am Mittag ein "psychisch angeschlagener" jungen Mann die Notrufnummer gewählt und dem Beamten am Apparat zu verstehen gegeben, dass er in seinem Leben keinen Sinn mehr sieht. Während der Kollege den Kontakt per Hörer hielt, hätten sich parallel mehrere Einsatzkräfte auf dem Weg nach Niedergirmes gemacht, um die Situation zu überprüfen.

Vor Ort trafen die Polizisten laut Rehr auf den Anrufer, der sich kooperativ verhielt und von den Beamten nach einem Gespräch freiwillig in die Vitos Klinik nach Herborn bringen ließ.

Weil die Polizei nicht wissen könne, was sie bei solchen Einsätzen erwarte, seien hier viele Beamte - unter anderem mit schusssicheren Westen - vor Ort gewesen.

Anmerkung der Redaktion: