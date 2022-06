Großer Rummelplatz-Test beim Ochsenfest zu gewinnen

Beim WNZ-Rummelplatz-Test können die Gewinner die Fahrgeschäfte schon testen, bevor das Ochsenfest überhaupt startet. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Wollten Sie immer schon mal den Vergnügungspark beim Wetzlarer Ochsenfest testen und mit Riesenrad, "Break Dance" und Co. fahren? Dann machen Sie doch beim ultimativen Rummelplatz-Test von mittelhessen.de mit.

Noch bevor das Ochsenfest im Wetzlarer Finsterloh offiziell eröffnet, testen zwei Familien mit Kindern ab 14 Jahren bereits am Mittwoch, 6. Juli, kostenlos die Fahrgeschäfte im Vergnügungspark. Hierzu müssten Sie sich ab 15 Uhr ein bis zwei Stunden Zeit nehmen. Und so einfach geht's: Mailen Sie uns unter lokalredaktion-wnz@vrm.de bis Sonntag, 3. Juli, unter dem Stichwort "Rummelplatz" und nennen Sie uns Namen, Adresse und Alter der Familienmitglieder, die am Test teilnehmen wollen. Die Gewinner werden benachrichtigt. Weitere Infos zum Fest sind auf www.ochsenfest-wetzlar.de zu finden.

