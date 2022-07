1 min

Größerer Feuerwehreinsatz am Bahnhof Garbenheim

Wegen des Verdachts auf Gefahrengutaustritt an einem Kesselwagen rückten am Dienstagabend mehrere Einsatzkräfte in den Wetzlarer Stadtteil aus. Der Lokführer hatte Alarm gegeben.

Von stew/red