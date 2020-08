Größter Handelspartner ist die Türkei

Bettina Metz (links) und Rana Özay von der IHK Lahn-Dill stellen Unternehmen Außenwirtschaftsdokumente aus und machen so die Güter reisefähig. Foto: IHK Lahn-Dill

DILLENBURG/WETZLAR (red). Von Lahn-Dill in alle Welt - die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill stellt jedes Jahr etwa 8000 Dokumente für den Warenexport ihrer Mitgliedsunternehmen aus. Wohin geht die Reise der Produkte? Und wie hat sich der Export in Corona-Zeiten verändert?

Ohne gültige Ausweispapiere gibt es keine Einreise in viele Länder dieser Welt. Das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für die Exportwaren, die von Unternehmen auf den Weg geschickt werden. Die Industrie- und Handelskammer der exportstarken Region an Lahn und Dill hat vom Staat die hoheitliche Aufgabe übertragen bekommen, diese Außenwirtschaftsdokumente auszustellen.

Bis zu 8000 solcher "Reisepapiere" gehen seitdem jährlich bei der IHK Lahn-Dill über den Tisch, berichtet die Kammer in einer Pressemitteilung. Wohin gehen die Reisen? Eine Statistik verrät es.

Demnach bescheinigten die Mitarbeiter der IHK-Service-Zentren im ersten Halbjahr dieses Jahres 3410 Außenwirtschaftsdokumente von 167 Mitgliedsunternehmen für 65 Empfängerländer.

Absoluter Spitzenreiter in der Bescheinigungsstatistik ist die Türkei, die zu den Haupthandelspartnern Deutschlands gehört. Sie führt die Rangliste an: 27 Prozent der Exportpapiere, die die IHK Lahn-Dill ausstellt, betreffen den Export in die Türkei. Danach folgen die Vereinigten Arabischen Emirate (15 Prozent). Mit Ägypten, Saudi-Arabien, Katar und Kuwait sind arabische Staaten insgesamt zu mehr als einem Drittel (36,3 Prozent) in der Statistik gelistet.

Neben den arabischen Ländern und der Türkei finden sich unter den "Top 10" der Bescheinigungsländer drei weitere wichtige Nicht-EU-Handelspartner Deutschlands: Indien (12 Prozent), Russland (5 Prozent) und China (4 Prozent), allesamt wirtschaftliche Schwellenländer.

Weniger Export durch

die Corona-Pandemie

An der Zahl der ausgestellten Bescheinigungen lässt sich auch ablesen, dass die Exporte durch die Corona-Pandemie bedingt gesunken sind - im Vorjahresvergleich um 13,5 Prozent.

Mehr als die Hälfte der Ausfuhren aus dem Kammerbezirk gehen in den EU-Binnenmarkt. Hier werden prinzipiell keine Außenwirtschaftsbescheinigungen benötigt.

Hintergrund: Die IHK Lahn-Dill vertritt auf gesetzlicher Grundlage die Interessen ihrer rund 23 000 Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen im Bezirk Lahn-Dill (Lahn-Dill-Kreis, Altkreis Biedenkopf sowie die Gemeinden Biebertal und Wettenberg im Landkreis Gießen).