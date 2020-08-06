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Donnerstag, 06.08.2020 - 17:43
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Grün, sauber, vielfältig soll Wetzlars Stadtbild sein

Kay Velte kannte in Wetzlar jeder. Solch einen Ruf muss sich der neue Chef des Stadtbetriebsamtes, Erik Bade, erst erarbeiten. Aber er hat Ideen, wie er die Arbeit des Amtes mehr in die Öffentlichkeit rücken will.

Malte Glotz: Redakteur Wetzlar
Von Malte Glotz
Redakteur Wetzlar
Erik Bade leitet seit 1. August das Betriebsamt der Stadt Wetzlar. Foto: Malte Glotz

Erik Bade leitet seit 1. August das Betriebsamt der Stadt Wetzlar. Foto: Malte Glotz

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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