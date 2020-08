4 min

Grün, sauber, vielfältig soll Wetzlars Stadtbild sein

Kay Velte kannte in Wetzlar jeder. Solch einen Ruf muss sich der neue Chef des Stadtbetriebsamtes, Erik Bade, erst erarbeiten. Aber er hat Ideen, wie er die Arbeit des Amtes mehr in die Öffentlichkeit rücken will.

Von Malte Glotz Redakteur Wetzlar