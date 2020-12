Grüne: Lahn-Dill-Kreis soll Flüchtlinge aufnehmen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - In einem Dringlichkeitsantrag im Kreistag haben die Grünen gefordert, der Lahn-Dill-Kreis solle aus humanitären Gründen Flüchtlinge aus dem Moria-Nachfolgelager auf der griechischen Insel Lesbos aufnehmen. Zudem solle der Kreis dem Bündnis "Sicherer Hafen" beitreten.

Für die Dringlichkeit des Antrags stimmten nur Grüne und Linke, der Rest des Kreistags lehnte sie in der Sitzung am Montag in Wetzlar ab. Damit wird der Antrag in der nächsten Kreistagssitzung als normaler Antrag auf der Tagesordnung stehen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer sprach gegen die Dringlichkeit und lehnte den Antrag auch inhaltlich ab. Er sagte: "Unsere Herzen sind weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt." Außerdem sollten Kommunen keine Außenpolitik machen. Und er fragte: "Wer soll es bezahlen?"