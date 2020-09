Grüne Oase wird zur „Zeltstadt“

Im Jahr 1910 war der Schillerplatz noch eine grüne Oase. Von dem einstigen Grün ist bis auf einen Baum nichts übrig geblieben. Heute wird er von Schirmen der Gastronomie überdacht. Im Sommer herrscht dort reges Treiben. (Foto: Sammlung Günter Czybik)

WETZLAR - Wenn man vom Wandel im Stadtbild spricht, dann ist der Schillerplatz dafür ein hervorragendes Beispiel. Aus dem ruhigen „Tor zur Altstadt“ ist inzwischen ein gastronomischer Hotspot und Treffpunkt für viele Menschen geworden. Der Platz ist mittlerweile keine grüne Oase mehr, sondern gleicht eher einer großflächigen Zeltstadt, was nicht überall Zustimmung findet.

Die 845. Folge unseres Bilderrätsels „(Er)kennen Sie Wetzlar?“ zeigt den Platz am Beginn der Fußgängerzone zur Altstadt etwa im Jahr 1910, als noch zahlreiche Bäume das Bild beherrschten. Heute ist davon eine einsame Kastanie in der Mitte übrig geblieben. Hier Ausschnitte der Zuschriften unserer Rätselfreunde.

Joachim Eichhorn: „Es müsste sich um den Schillerplatz handeln. Rechts im Bild das ehemalige Franziskanerkloster, heute Wetzlarer Musikschule, und daran anschließend zwischen den Bäumen erkennbar der Dachreiter der heutigen Unteren Stadtkirche (Chor der ehemaligen Franziskanerkirche). Es muss eine sehr frühe Aufnahme sein, noch bevor die erste Kastanie in der Mitte des Schillerplatzes stand und auch noch bevor im Erdgeschoss die Wetzlarer Feuerwehr untergebracht war.“

Klaus Neumann: „Es handelt sich um den Schillerplatz in einer Darstellung um 1910. Damals waren etliche Kastanien auf diesem Platz zu bewundern; eine von ihnen überlebte bis vor einigen Jahren und wurde dann durch einen neuen, kleineren Baum ersetzt. Lockend schaut der Turm der Franziskanerkirche zwischen den Baumkronen hervor. Die Bebauung des Schillerplatzes hat sich gegenüber der damaligen nur unwesentlich verändert. Die Häuserzeile auf der linken Seite wurde anlässlich des Hessentages 1975 durch Freilegung und Restaurierung des Fachwerks sehr schön hergerichtet.“

Benedikt Förster: „Als das Foto gemacht wurde, waren in der heutigen Musikschule noch keine Tore für die Feuerwehr erkennbar, die vor dem inzwischen auch schon alten ‚Neubau‘ in der Ernst-Leitz-Straße dort untergebracht war. Auch gab es wohl noch keine oder nur sehr wenige Autos.

Platz erhält 1860 den Namen des Dichters

Heute sind auf der rechten Seite zur Musikschule Parkplätze eingerichtet. In den 1960er/1970er Jahren wurden einmal Parkuhren aufgestellt. Die Gebäude müssten eigentlich alle in mehr oder weniger veränderter Form und Nutzung heute noch stehen.“

Franz Rauner widmet sich wieder der Historie des Platzes: „Den Namen des Dichters Friedrich von Schiller erhielt der Platz 1860 im Gedenken an dessen 100. Geburtstag im Jahr 1759. Wann aber entstand diese ‚grüne Oase‘? Das um 1280 gegründete Franziskanerkloster wurde 1829 endgültig aufgelöst. Auf dem freien Platz war vor der Kirche der Begräbnisplatz der Franziskanermönche. Und links davon, fast in der Mitte des Platzes, stand das 1690 erbaute Zunfthaus. Etwa dort, wo auf dem Bild die Kinder an dem Holzzaun spielen.

