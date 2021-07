Gruppe schlägt und tritt auf 27-Jährigen ein

Die Wetzlarer Polizei sucht Zeugen einer Gewalttat in Niedergirmes am Freitag: Zehn bis 15 Männer sollen auf einen 27-jährigen Somalir eingeschlagen und den am Boden liegenden Mann getreten haben. Symbolfoto: Heiko Barth/Fotolia

WETZLAR - Nach einer Gewalttat in Niedergirmes sucht die Polizei weitere Zeugen und die Täter: Eine Gruppe von zehn bis 15 Personen soll am späten Freitagabend auf einen 27-jährigen Somalier eingeschlagen haben - unter anderem mit einer Eisenstange. Der Mann erlitt Verletzungen an Kopf und Lunge und wurde noch in der Nacht operiert.

Die genauen Umstände der Tat in der Röchlingstraße sind der Polizei noch unbekannt. Anwohner hatten nach ihen Angaben gegen 21.40 Uhr den Notruf gewählt, weil sie beobachteten, wie ein Mann aus einer Gruppe von mehreren Tätern heraus geschlagen, getreten und mit einer Eisenstange traktiert wurde.

Beim Eintreffen der ersten Streife seien die Angreifer dann geflüchtet. "Das aus einer Kopfwunde stark blutende Opfer war bei Bewusstsein, eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport ins Wetzlarer Krankenhaus, wo es noch in der Nacht operiert wurde", teilt Polizeisprecher Guido Rehr mit.

Weitere Zeugen berichteten, dass der 27-jährige Somalier zuvor einen Streit mit einem bisher Unbekannten ausgetragen und anschließend auf die Gruppe getroffen sei. Es sei dann direkt zur nächsten Auseinandersetzung gekommen. Der 27-Jährige stürzte zu Boden, worauf einige Personen aus der Gruppe angefangen haben sollen, ihn zu treten. "Ein Täter schleuderte ihm eine Bierflasche gegen den Kopf, ein zweiter schlug mit einer Eisenstange auf den am Boden liegenden Somalier ein", heißt es im Polizeibericht weiter.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen sollen die Täter mutmaßlich aus dem südosteuropäischen Raum stammen. Ein Zeuge berichtete der Polizei, sie hätten sich in rumänischer oder bulgarischer Sprache unterhalten.

Zumindest von einem der mutmaßlichen Täter gibt es eine Beschreibung: Er war etwa 1,75 Meter groß und schlank und trug eine grüne Trainingsjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, ein weißes T-Shirt, eine schwarze lange Hose, orange-rote Sneaker sowie eine dunkelgrüne Kappe.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Die Beamten wollen insbesondere wissen, wer die Angriffe in der Nähe der Gaststätte in der Röchlingstraße beobachtet hat und wer Angaben zum Streit des späteren Opfers mit einem Unbekannten machen kann, das der Auseinandersetzung mit der Gruppe vorausgegangen sein soll. Gesucht werden auch Zeugen, denen Mitglieder der Gruppe bekannt sind - insbesondere der beschriebene Tatverdächtige.

Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80 entgegen.