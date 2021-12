Gut 1000 Euro für blinde Kinder

Die Wetzlarerin Ayse Kazan (r.) hilft Wilhelm Wilmers beim Verpacken der vielen Hunderte Mangokekse. Foto: Heidi J. Stiewink

WETZLAR - Der Erlös der Adventsaktion des Arbeitskreises Tikato für blinde Kinder in Burkina Faso hat die 1000-Euro-Marke überschritten. Das Geld wird nun an die Blindenschule Siloé in Ouagadougou für den Klassenneubau für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche überwiesen.

Wenn auch die Aktion "Kirche draußen im Advent" coronabedingt nicht am Schillerplatz stattfinden konnte, so war am und im Haus der Kirche und Diakonie am Haarplatz wieder ein guter Veranstaltungsort für den Verkauf. Die Bäckerinnen der Mangokekse wurden erstmals auch noch unterstützt von Ayse Kazan und Murat Kaya. Außerdem hatte die Diakonie Lahn-Dill diverse Kalender und Karten zur Verfügung gestellt und damit das Erlös-Ergebnis noch erhöht. Schmuck, Kleidung und Dekoratives aus Burkina Faso wechselten die Besitzer.

Mangokekse und Schmuck für den guten Zweck

Bewegende Momente gab es für die Tikato-Leute dann, wenn sie auf Menschen stießen, denen schlicht das Geld zum Kaufen fehlte. Eine Frau holte dann doch den letzten Rest aus dem Portemonnaie: "Sie machen es ja für einen sehr guten Zweck. Machen Sie weiter!", sagte sie.

Die Kirchengemeinden Braunfels, Naunheim und Kreuzkirche sowie langjährige Freunde und Spender übernahmen die restlichen Kekse.