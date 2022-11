Gut vorbereitet in den Lesewinter

Jetzt teilen:

WETZLAR - Zweimal im Jahr stellen die Kinder- und Jugendbuchexpertinnen der Phantastischen Bibliothek Wetzlar unter dem Titel "Lauter neue Lieblingsbücher" ihre persönlichen Favoriten aus den Bereichen Bilder-, Kinder-, Jugend- und Sachbuch vor und wecken damit bei ihrem Publikum die Lust aufs Lesen. Am Vorabend des bundesweiten Vorlesetages präsentierten Ingmarie Flimm und Maren Bonacker vor vollem Haus Lesenswertes für Menschen von 2 bis 99 Jahre und hatten dabei sowohl Urkomisches als auch bewegenden Lesestoff im Programm.

Lebhafte und persönliche Art gefällt

"Es ist doch etwas ganz anderes, ob man eine Rezension einfach nur liest oder sie sich erzählen lässt", schwärmte eine der extra aus der Wetterau angereisten Lese- und Literaturpädagoginnen. Ihr gefiel die lebhafte und persönliche Art der beiden Referentinnen, die zugaben, dass sie bei manchen Titeln zunächst ausdiskutieren mussten, ob sie ihren Platz auf der Liste der Lieblingsbücher verdienten.

So klingen etwa die Themenschwerpunkte "Krieg, Überlebenskampf und Kinderlähmung" zunächst nicht unbedingt nach einem Buch, das man gerne lesen möchte, dabei ist gerade Anna Woltz' "Nächte im Tunnel" mit der sehr lebenszugewandten Protagonistin eines der Highlights aus dem Bücherherbst. Nicht minder berührend ist das Jugendbuch "The Boy who Steals Houses. The Girl who Steals his Heart" von C.G. Drews, das voller Sinn für Situationskomik vom eigentlich sehr ernsten Schicksal eines Fünfzehnjährigen erzählt.

Bücher und Listen liegen noch aus

Witzige Bilderbücher, die zum Vorlesen einladen, lagen unter anderen mit Gareth P. Jones' "Rapurzel" oder Matthew Forsythes "Mina" vor. Spannung bot Keith Grays kurzer Roman "Klettern" aus der Reihe "Super lesbar", und auch die Graphic Novels für Kinder und Jugendliche kamen nicht zu kurz. Cece Bells "El Taubinio" und Andreas Steinhöfels "Völlig meschugge?!" handeln zum einen von einem gehörlosen Mädchen und zum anderen von einer sehr gemischten Freundesgruppe und leben von dem ganz besonderen Blick dieser Kinder auf die Welt beziehungsweise der Autoren auf ihre Figuren.

Die Bücher und Empfehlungslisten liegen noch drei Wochen in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar aus und können zu den regulären Öffnungszeiten eingesehen werden (Montag bis Donnerstag, jeweils von 14 bis 17 Uhr).