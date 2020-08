Gute Tat sorgt für Aufregung

Jetzt teilen:

Wetzlar-Dutenhofen (red). Das umsichtige Handeln einer Anwohnerin hat am Mittwoch in Dutenhofen für Aufregung gesorgt. Eine besorgte Mutter hatte bei der Polizei gemeldet, dass ihr dreijähriger Sohn gegen 12.45 Uhr von einer Frau angesprochen worden war. Die Mutter war mit ihren Kindern zu Fuß in der Münchholzhäuser Straße unterwegs, der Dreijährige lief wenige Meter hinter ihr. Nachdem eine Frau den Jungen angesprochen hatte, wandte sich die Mutter an sie. Die Frau drehte sich aber weg und ging davon. Die Polizei ermittelte die Gesuchte. Es war eine Anwohnerin. Diese hatte sich um das Kind gesorgt, da es relativ nah an der Straße ging. Die Beamten stellten kein strafrechtliches Handeln fest.