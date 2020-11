Gutscheine bringen Mehrwert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Altstadtverein Wetzlar will Kunden, die vor Ort einkaufen, zu Weihnachten mit einer Gutschein-Aktion belohnen.

So funktioniert's: Jeder Kunde, der bis zum 31. Januar einen Altstadt-Gutschein einlöst, erhält einen Bonus in Höhe von zehn Prozent des Gutscheinwerts. Die Aktion gilt für bereits erworbene und neue Gutscheine, die bei Leder Geist in der Silöfer Straße erworben und bei allen Altstadt-Mitgliedsgeschäften eingelöst werden können.

"Nach unseren Feststellungen sind noch unzählige ,Altgutscheine' im Umlauf und wir möchten damit einen Anreiz geben, diese einzulösen, damit das Geld dem Einzelhandel zugutekommt", sagt der Altstadtvereins-Vorsitzende Christoph Schäfer.

Gerade in der Zeit der Pandemie seien viele Kunden sehr verunsichert. "Wir befürchten, dass einige Kunden den vorweihnachtlichen Einkaufsbummel durch die Altstadt vermeiden möchten. Der Schritt, Geschenke im Online-Handel zu bestellen, ist da leider nicht weit", so Schäfer. "Dem wollen wir gerne entgegenwirken."

Auch der Einzelhandel habe die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie "erheblich zu spüren bekommen". "Es ist uns daher ein Anliegen, die Bindung zu unseren Kunden in der heimischen Region mit dieser Aktion zu verstärken und einen Anreiz zu geben auch weiterhin den Einzelhandel zu unterstützen." Zudem wolle man zeigen, wie überaus wichtig der persönliche Kontakt mit der Kundschaft sei und "wie wertvoll die Unterstützung jedes Einzelnen für den Einzelhandel ist".