H-Gas: Endspurt für die Umstellung

Die Umstellung auf H-Gas erfolgt in drei EtappenNach Dutenhofen und Münchholzhausen im vergangenen Jahr und Wetzlar, Aßlars Kernstadt sowie Klein-Altenstädten am 3. Juni werden am 14. Juli die Stadt Leun, die Aßlarer Stadtteile Werdorf und Berghausen sowie die Solmser Stadtteile Burgsolms und Oberndorf auf das H-Gas umgestellt. Die Anpassungen der letzten 2550 Gasgeräte in diesen Gebieten sind in vollem Gange. Betreiber von Gasgeräten sind bei Terminüberschneidungen durch Urlaub aufgefordert, direkt einen Termin mit dem Erdgasbüro zu vereinbaren.

Die Planung der Marktraumumstellung in der Region erfolgt zentral über das Erdgasbüro in Herborn. Die Mitarbeiter stehen für Rückfragen zur Verfügung, sie sind unter Telefon 0 27 72 502 420 erreichbar. Unter www.enwag.de/erdgasumstellung hat die Enwag alles Wichtige für seine Netzkunden zusammengefasst.