Haben Parkhäuser eine Zukunft?

Dr.-Ing. Petra K. Schäfer ist seit 2007 Professorin für Verkehrsplanung an der Frankfurt University of Applied SciencesSie studierte an der TU Darmstadt, war anschließend Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrstechnik und promovierte 2004 über das Thema "Alternative Methoden zur Überwachung der Parkdauer sowie zur Zahlung von Parkgebühren". Von 2004 bis 2007 war sie Projektleiterin im Zentrum für integrierte Verkehrssysteme in Darmstadt.

Forschungsschwerpunkt ist die Zukunft der Elektromobilität aber auch das Parken, hier leitet Schäfer das ReLUT (Research Lab for Urban Transport).

Publikationen der Professorin behandeln unter anderem die Parkraumpolitik in den Niederlanden sowie Innovationen im Bereich Parkraummanagement.