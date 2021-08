Hakenkreuze an Wetzlarer Ärztehaus geritzt

Der Staatsschutz der Wetzlarer Polizei ermittelt, nachdem Hakenkreuze in die Fassade eines Ärztehauses geritzt worden waren. Symbolfoto: dpa

WETZLAR - Bereits zum zweiten Mal haben Unbekannte an der Fassade des Ärztehauses in der Spilburgstraße Hakenkreuze in den Putz geritzt. Die Polizei geht davon aus, dass dies mit einem Schlüssel oder einem anderen spitzen Gegenstand geschah.

Das erste Mal waren die Besitzer nach Angaben von Polizei-Pressesprecher Guido Rehr am 4. Mai auf zwei Symbole aufmerksam geworden. Sie entfernten diese aufwendig. Am Samstag, 7. August, entdeckten sie erneut ein geritztes Hakenkreuz an einer Hauswand.

Der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Mithilfe: Wer hat die Täter am Ärztehaus in der Spilburgstraße beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.