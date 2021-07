Halbzeit beim Fotowettberb "Mein-Wetzlar-Moment"

Halbzeit beim Fotowettbewerb des Wetzlarer Stadtmarketings. Noch bis zum 1. August kann jeder seinen "Wetzlar-Moment" entweder per E-Mail an foto@aktion-wetzlar.de senden oder das Foto auf Facebook beziehungsweise bei Instagram mit dem Hashtag"#MeinWetzlarMoment" kennzeichnen. Einschränkungen bei der Motivwahl gibt es so gut wie keine. Mitmachen kann dabei jeder - egal, ob es der Schnappschuss mit dem Handy oder das Foto mit einer Profi-Kamera ist. Die besten Bilder werden von einer Jury bewertet und haben Chancen auf ein Leica-Online-Training sowie Einkaufsgutscheine. Foto: Stefanie Milcke

