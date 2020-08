Handel mit ergaunerten Waren?

Ein 29-Jähriger, der zum Tatzeitpunkt in Wetzlar gewohnt hat, soll Waren im Internet bestellt haben, ohne diese bezahlen zu wollen. Dafür muss er sich nun vor dem Amtsgericht Wetzlar verantworten. Foto: Arno Burgi

WETZLAR/AßLAR. Vor dem Amtsgericht Wetzlar hat ein Prozess wegen mutmaßlichen Betruges in 299 Fällen begonnen. Der 29-jährige Angeklagte soll Waren im Gesamtwert von knapp 170 000 Euro im Internet auf Rechnung bestellt haben, ohne diese bezahlen zu wollen. So steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. 60 Mal soll dem Mann dieser mutmaßliche Betrug geglückt sein. Dabei sei ein Sachschaden von knapp 30 000 Euro entstanden. Der Angeklagte, der zum Tatzeitpunkt in Wetzlar wohnte, machte keinerlei Angaben zur Sache.

Die Betrugsfälle sollen sich von Januar 2017 bis November 2019 zugetragen haben. Zwischen März und Juni 2018 sollen die Waren unter anderem an eine Aßlarer Adresse geliefert worden sein. Darauf aufmerksam machte eine 29-Jährige aus Aßlar, die nun als Zeugin vor Gericht aussagte: "Mir kam es komisch vor", begann die Zeugin, "dass so viele Elektrogeräte - wie Waschmaschinen - an die Adresse des Mehrfamilienhauses, in dem ich wohne, geliefert wurden."

Schilder auf Briefkästen mit falschen Namen überklebt

Die 29-Jährige berichtete, dass die Pakete von einer anderen Bewohnerin des Wohnhauses angenommen worden seien. "Auch, dass die Namen auf den Briefkästen mit falschen Namen überklebt wurden, wenn ein Paket kam, machte mich stutzig", sagte die Aßlarerin aus. "Diese Pakete wurden anschließend mit einem Taxi abgeholt", fügte sie hinzu. Den Angeklagten hat die Zeugin nach eigenen Angaben allerdings nie zu Gesicht bekommen. Die Verteidigung merkte daher an, dass die Aussage der 29-Jährigen ihren Mandanten nicht belastet habe. Dem Verdacht der Zeugin nahm sich zunächst die Wetzlarer Polizei an, indem sie das Wetzlarer Taxi-Unternehmen kontaktierte, das häufig das Aßlarer Mehrfamilienhaus angesteuert und teilweise Waren transportiert haben soll. "Ein Mitarbeiter der Taxi-Zentrale bestätigte die Beobachtung der ersten Zeugin", gab der damals ermittelnde Wetzlarer Polizist an. Dabei soll auch der Angeklagte ins Spiel gekommen sein: "Die Zentrale sagte mir den Namen des Angeklagten und dass dieser häufig ein Taxi rief", sagte der Polizist.

Der Angestellte des Taxi-Unternehmens, der auch als Zeuge geladen war, erklärte allerdings, dass er den richtigen Namen des Angeklagten erst von der Polizei erfahren habe. Als Fahrgast soll der 29-Jährige unter anderem die Strecke zwischen seiner Wetzlarer Wohnung und der Aßlarer Adresse gefahren worden sein. Laut Verteidigung sei die Aussage des Mitarbeiters des Taxi-Unternehmens ebenfalls nicht zu Lasten des Angeklagten ausgefallen.

Per Whatsapp Bestellungen entgegengenommen

Belastend für den Mann wurde die Beweisaufnahme durch die Aussage einer Gießener Kriminaloberkommissarin, die den Fall an sich genommen hatte. Sie ermittele nämlich, wegen mutmaßlichen Sozialleistungsbetrugs, ohnehin schon gegen den Angeklagten. Die 28-jährige Kommissarin erläuterte die Indizien im Zeugenstand. "Manchmal musste eine Anzahlung für die Waren geleistet werden, damit sie verschickt werden", sagte die Polizistin, die auch erklärte: "Diese Anzahlungen wurden vom Bankkonto des Angeklagten geleistet." Außerdem habe die Kommissarin Kundenkonten eines Online-Handels einsehen können, die in das Betrugsschema passen würden. Dort hätten Namen, Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Bankverbindungen auf den Angeklagten hingewiesen, berichtete sie. "Des Weiteren haben wir, nach der Beschlagnahme des Mobiltelefons des Angeklagten, mehrere Whatsapp-Chats einsehen können, die darauf hinwiesen, dass der Angeklagte die unbezahlten Waren anschließend verkaufte", ergänzte sie. So habe er etwa potenziellen Kunden Angebote gemacht und Tipps gegeben sowie Bestellungen entgegengenommen, gab die Polizistin an.

Zum Ende des ersten Verhandlungstages appellierte der Richter an den Angeklagten: "Falls Sie verurteilt werden sollten, könnte das für Sie eine vierjährige Haftstrafe bedeuten - eine geständige Einlassung könnte diesen Umstand allerdings mildern."

Am Montag, 10. August, wird der Prozess fortgesetzt.