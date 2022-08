Handtaschendieb überfällt 21-Jährige in Wetzlar

Die Polizei sucht Zeugen für den Überfall auf eine 21-Jährige am Wetzlarer Buderusplatz. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

WETZLAR - Eine junge Frau ist am frühen Sonntagmorgen am Wetzlarer Buderusplatz überfallen worden. Der unbekannte Täter hat dabei ihre Handtasche gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen für den Vorfall.

Wie die Polizei berichtet, war die 21-Jährige gegen 01.45 Uhr gemeinsam mit einer Freundin zu Fuß in Höhe eines Drogeriediscounters unterwegs. Der Täter sprach die Butzbacherin an und forderte die Herausgabe der Handtasche.

Weil die junge Frau dieser Aufforderung aber nicht nachkam, stieß der Täter sie zu Boden, entriss ihr die Handtasche und rannte in Richtung Lahn davon. In der Handtasche befanden sich eine geringe Menge an Bargeld, Dokumente sowie Kundenkarten. Nach Aussage der beiden Frauen war der Täter maximal 1,80 Meter groß, hatte dunkle Haare und sprach gebrochen Deutsch. Er trug ein T-Shirt, Jeans, schwarze Schuhe sowie eine schwarze Umhängetasche.

Täter stößt die

Frau zu Boden

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall am Buderusplatz beobachtet haben, oder denen der Mann vor dem Überfall oder danach auf seiner Flucht aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 644 1-91 80 entgegen.