Handwerk in Mittelhessen beobachtet Konjunktur mit Sorge

Zur regionalpolitischen Gesprächsrunde versammeln sich Vertreter aus Handwerk und Politik im Berufsbildungs- und Technologiezentrum Lahn-Dill "Arnold-Spruck-Haus" in Wetzlar. (© Handwerkskammer Wiesbaden)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Sinkende Umsätze und rückläufige Auftragseingänge bereiten dem Handwerk Sorgen - ein Thema, das die regionalpolitische Gesprächsrunde in Wetzlar beschäftigt hat.

Der Präsident der Handwerkskammer Wiesbaden, Stefan Füll, hieß dazu zusammen mit Hauptgeschäftsführer Bernhard Mundschenk und dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer Martin Pott gemeinsam mit Regierungspräsident Christoph Ullrich hochrangige Vertreter der Kommunen und Landkreise sowie die mittelhessischen Kreishandwerksmeister im Wetzlarer Berufsbildungs- und Technologiezentrum Lahn Dill "Arnold-Spruck-Haus" willkommen.

Zunächst informierte Füll über die aktuelle Entwicklung des Handwerks in den mittelhessischen Landkreisen, zu denen auch der Wetteraukreis gezählt wird. Derzeit beschäftige das Handwerk in Mittelhessen rund 64.000 Menschen in über 14.800 Betrieben und erwirtschafte etwa 7,7 Milliarden Euro Umsatz.

Kriegsfolgen trüben Aussichten deutlich ein

Füll sieht dies als Beleg für die große wirtschafts- und regionalpolitische Bedeutung des Handwerks. Hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung im Kammerbezirk Wiesbaden erklärte er jedoch, die Handwerkskonjunktur habe sich bis zum Sommer 2022 zunächst verbessert. Durch die Folgen des Ukraine-Krieges hätten sich die Aussichten nun aber deutlich eingetrübt. Viele Branchen berichteten bereits von sinkenden Umsätzen und rückläufigen Auftragseingängen.

Füll stellte auch die Situation des Ausbildungsmarktes im heimischen Handwerk vor, die in diesem Jahr unter anderem durch die niedrigste Schulabgängerquote beeinflusst war, die bisher erfasst worden sei. Im Vergleich zum Vorjahr kann die Handwerkskammer Wiesbaden aber ein leichtes Plus von 0,6 Prozent an neu abgeschlossenen Lehrverträgen verzeichnen. Das Vor-Corona-Niveau sei dennoch nach wie vor noch nicht erreicht. Während 2021 zu Beginn des Ausbildungsjahres 3.410 neue Lehrverträge im Bezirk der Handwerkskammer Wiesbaden abgeschlossen wurden, waren es jetzt 3.431. Als weitere Gründe für die Entwicklung der Ausbildungssituation nannte er die demografische Entwicklung, den seit Jahren wachsenden Wettbewerb mit vollschulischen Bildungsangeboten und dem Studium sowie die geringe Anzahl an Flüchtlingen, die in der Vergangenheit vermehrt für Ausbildungen hätten gewonnen werden können.

Regierungspräsident Ullrich gab einen Überblick über die Aktivitäten des Regierungspräsidiums in Mittelhessen und würdigte die enge Kooperation zwischen Handwerk und Politik. Dem Regierungspräsidenten zufolge gebe es Anzeichen dafür, dass es in diesem Winter nicht zu der befürchteten Gasmangellage komme. Zudem vermeldete er einen beobachtbaren Anstieg von gemeldeten Flüchtlingen. Die Landräte und Bürgermeister berieten zusammen mit den Kreishandwerksmeistern weitere aktuelle Themen, wie Energiesicherheit, Unterbringung von Kriegsflüchtlingen in den Landkreisen, Grad der Attraktivität von einzelnen Berufsschulstandorten und dem Nutzen eines neuen Ausbildungscampus.

Im Rahmen Gesprächsrunde wurde auch der neue stellvertretende Leiter der Geschäftsstelle Mittelhessen, Niklas Kraft, vorgestellt. Der gelernte Hörgeräteakustikermeister folgt Manfred Weber, der nach 48 Jahren Berufstätigkeit für das regionale Handwerk in den Ruhestand gegangen ist. Kraft vertritt den Leiter der Geschäftsstelle Mittelhessen, Martin Pott, und ist Ansprechpartner für das Handwerk in Mittelhessen.