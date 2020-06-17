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Mittwoch, 17.06.2020 - 14:00
3 min

Hase-und-Igel-Spiel in Wetzlar

Gegen PS-starke Autos haben Radfahrer keine Chance? Denkste! Wer seine Routen durch Wetzlar geschickt plant, kann das Auto vielleicht nicht schlagen, aber ähnlich schnell unterwegs sein.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Vorteile für Radler und Fußgänger: Wer die Brücken über Dill und Lahn im Bodenfeld nutzt, der kann zwischen den Stadtbezirken Neustadt und Dalheim auf der einen Seite und der Innenstadt und dem Westend auf der anderen Seite gut abkürzen. Foto: Pascal Reeber

Vorteile für Radler und Fußgänger: Wer die Brücken über Dill und Lahn im Bodenfeld nutzt, der kann zwischen den Stadtbezirken Neustadt und Dalheim auf der einen Seite und der Innenstadt und dem Westend auf der anderen Seite gut abkürzen. Foto: Pascal Reeber

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Fotos
Vorteile für Radler und Fußgänger: Wer die Brücken über Dill und Lahn im Bodenfeld nutzt, der kann zwischen den Stadtbezirken Neustadt und Dalheim auf der einen Seite und der Innenstadt und dem Westend auf der anderen Seite gut abkürzen. Foto: Pascal Reeber

Vorteile für Radler und Fußgänger: Wer die Brücken über Dill und Lahn im Bodenfeld nutzt, der kann zwischen den Stadtbezirken Neustadt und Dalheim auf der einen Seite und der Innenstadt und dem Westend auf der anderen Seite gut abkürzen. Foto: Pascal Reeber

Vorteile haben Radler stellenweise auch in der Altstadt, wie zwischen Steighaus- und Schillerplatz. Radler dürfen in beiden Richtungen, Autofahrer nur in eine Richtung fahren. Foto: Pascal Reeber

Vorteile haben Radler stellenweise auch in der Altstadt, wie zwischen Steighaus- und Schillerplatz. Radler dürfen in beiden Richtungen, Autofahrer nur in eine Richtung fahren. Foto: Pascal Reeber

Der Poller stoppt Autos, aber lässt Zweiräder passieren: Zwischen Naunheim und Garbenheim ist das Fahrrad dem Kraftfahrzeug mindestens ebenbürtig, wenn nicht schneller. Foto: Pascal Reeber

Der Poller stoppt Autos, aber lässt Zweiräder passieren: Zwischen Naunheim und Garbenheim ist das Fahrrad dem Kraftfahrzeug mindestens ebenbürtig, wenn nicht schneller. Foto: Pascal Reeber

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