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Donnerstag, 09.07.2020 - 08:28
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Hat der Lahn-Dill-Kreis 700.000 Euro in Schulklos versenkt?

Vor drei Jahren hat der Kreis die Toiletten einer Wetzlarer Berufsschule für 700.000 Euro saniert. Nun ist der Abriss und anschließende Neubau der Schule geplant.

Jörgen Linker: Redakteur Dillenburg
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
Bleibt kein Stein mehr auf dem anderen? Das Berufsschulzentrum mit Käthe-Kollwitz-Schule und Theodor-Heuss-Schule in Wetzlar wird wahrscheinlich abgerissen. Archivfoto: Pascal Reeber

Bleibt kein Stein mehr auf dem anderen? Das Berufsschulzentrum mit Käthe-Kollwitz-Schule und Theodor-Heuss-Schule in Wetzlar wird wahrscheinlich abgerissen. Archivfoto: Pascal Reeber

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Dillenburg,-stadt Dillenburg Wetzlar,-stadt Wetzlar
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