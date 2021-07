Heimatverein wird digitaler

Jetzt teilen:

WETZLAR-GARBENHEIM - Der Heimatverein Garbenheim hat in der Zeit, in der das Museum coronabedingt geschlossen bleiben musste, am Onlineauftritt und der medialen Vermittlung der ständigen Ausstellung für Besucher gearbeitet.

Die Bewerbung beim Programm "Soforthilfe Heimatmuseen" des deutschen Verbandes für Archäologie (DVA) im Rahmen des Bundes-Förderprogramms "Kultur in ländlichen Räumen" war erfolgreich. So konnten die Verantwortlichen mit dieser finanziellen Unterstützung ein Audioguide für das Museum erstellen. Er ist in der Hearonymus-App für Museen verfügbar unter https://direct.hearonymus.com/guide/913.

Interessenten erhalten nun jederzeit Informationen über die im Museum ausgestellten Gegenstände. Für die Besucher vor Ort wird das Museum in neu installierten Videostationen lebendig. Kurze Filme über das Leben in früheren Zeiten zu den Themenbereichen Ernten, Arbeiten und Kindheit können nach Bedarf angeschaut werden. Dieses Angebot richtet sich nicht zuletzt an Kinder.

Die zweite Bewerbung beim Förderprogramm "Neustart Kultur" im Programmteil "Pandemiebedingte Investitionen in Kultureinrichtungen zur Stärkung der bundesweit bedeutenden Kulturlandschaft", ausgeschrieben vom Deutschen Verband für Archäologie, war ebenfalls erfolgreich. So können sich Besucher künftig von zu Hause aus das Museum ansehen, unter https://my.treedis.com/tour/heimatmuseum-in-garbenheim. Der entsprechende Link ist auf der Website des Museums, https://heimatvereingarbenheim.de/ zu sehen.

Des Weiteren gibt es für kommende Veranstaltungen Desinfektionsspender und andere Hilfen, um unter Pandemiebedingungen die Aktivitäten des Museums weiterführen zu können.