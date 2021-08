Heißer Topf ruft Feuerwehr auf den Plan

Jetzt teilen:

WETZLAR - Aufmerksame Passanten haben am Dienstagmittag in der dicht bebauten Güllgasse in der Wetzlarer Altstadt Schlimmeres verhindert, berichtete Feuerwehr-Pressesprecher Alexander Lotz. Sie hörten das Piepen eines Rauchmelders und bemerkten Brandgeruch. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr, die mit 28 Einsatzkräften ausrückte. Über den Teleskopmast öffneten Feuerwehrleute ein gekipptes Fenster und kamen so in die verschlossene Wohnung. Dort fanden sie einen vergessenen Topf auf einem eingeschalteten Herd. Es entstand kein Schaden in der Wohnung. Mit einem Lüfter wurde der Brandrauch aus der Wohnung beseitigt.