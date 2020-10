"Helden der Meere" gesucht

Christian Weigand zeigt seinen Zuhörern das Foto einer Meeresschildkröte, der ein Strohhalm in der Nase steckt. Foto: Bündnis 90/Die Grünen Wetzlar

WETZLAR - "Der Meeresschutz fängt bei den Menschen vor Ort an" - das ist eine der Kernaussagen eines Themenabends, den Christian Weigand auf Einladung der Wetzlarer Grünen gestaltet hat. "Plastikmüll ist ein Problem, in den Meeren und vor Ort. Es ist einfach zu viel", unterstrich deren Stadtverordneter Klaus Hugo in seiner Einleitung.

Christian Weigand studierte Betriebswirtschaftslehre in Marburg und Umwelt- und Ressourcenökonomie in Kiel. In seiner Abschlussarbeit beschäftigte er sich mit der nachhaltigen Entwicklung der Ozeane. In seinem informativen und mitreißenden Vortrag nahm er die Zuhörer mit auf eine Reise durch die Ozeane und zeigte deren Schönheit, aber auch Zerbrechlichkeit auf. Saubere und gesunde Meere seien für Mensch und Klima von besonderer Bedeutung: Sie dienten 13 Prozent der Weltbevölkerung als einzige Eiweißquelle, sie produzierten 70 Prozent des gesamten Sauerstoffs und nähmen wesentlichen Einfluss auf das weltweite Klima, erläuterte er.

Mit seinem 2018 gegründeten Verein "Blue Awareness" möchte Weigand ein verändertes Bewusstsein für die Meere schaffen. Er will in Menschen Emotionen wecken, weil Emotionen zum Handeln motivieren. In seinem Vortrag berichtet Weigand deshalb nicht nur von Zahlen wie den fünf Trillionen Plastikteilchen, die auf der Meeresoberfläche schwimmen.

Wochendosis Mikroplastik entspricht einer EC-Karte

Er berichtet auch immer wieder von seinem eigenen Erleben, seinen Aktionen, den Menschen, die ihn inspiriert haben und davon, wie er seine Idee entwickelt hat, andere Menschen dazu einzuladen "Helden der Meere" zu werden, indem sie zu Hause damit beginnen, beim Schutz der Meere zu helfen. Dazu zeigte er Bilder und Videos von leidenden und sterbenden Tieren: ein kleines Albatros-Küken, das mit vollem Magen verhungern musste, weil seine Eltern es mit Plastikteilen und nicht mit Fisch gefüttert hatten. Oder ein gestrandeter, verendeter Wal, aus dessen Leichnam Wissenschaftler 40 Plastiktüten holten. Oder einer Schildkröte, der ein Strohhalm in der Nase steckte. Auch Plastik aus Deutschland landet im Meer. Deutschland exportiert jährlich 850 000 Tonnen Plastikmüll. Er wird in Länder wie Indonesien oder Thailand verschifft. Und dort landet der Abfall dann häufig im Meer - auch der aus "unseren gelben Säcken", wie Weigand in seinem Vortrag betonte.

Verheerend sei das durch allmähliche Zerkleinerung entstehende Mikroplastik, das die Größe von Sandkörnern hat. "Egal, wo wir gesucht haben, wir haben Mikroplastik gefunden: auf dem Mount Everest und in den Tiefen des Marianengrabens." Mikroplastik sei inzwischen so verbreitet, dass jeder Mensch pro Woche durchschnittlich Material in der Größe einer EC-Karte zu sich nehme.

Die Bilder führten plastisch vor Augen, dass auch die Menschen vor Ort Teil des Problems sind. Klar wurde aber auch, dass sie alle ebenso Teil der Lösung werden können, indem sie ihren eigenen Konsum überdenken und den Plastikverbrauch vermindern oder Recyclingsysteme nutzen. "Und", so betonte Christian Weigand, "es ist kein Sprint, sondern ein Marathon."

Durch eigenes Beispiel andere motivieren

Es bedürfe vieler kleiner, aber regelmäßiger Schritte, um mit dem eigenen Handeln einen Beitrag zur Rettung der Meere zu leisten sowie durch das eigene Beispiel andere zum Handeln zu motivieren.

Christian Weigand schloss seinen Vortrag nach lebhafter Diskussion über Einsparmöglichkeiten von Plastik mit einem selbst geschriebenen Gedicht über einen rot-weißen Strohhalm, der in einer Schildkrötennase landet. Sein Fazit: "Jeder kann zum Helden der Meere werden, wenn alle anfangen, das eigene Verhalten zu ändern."