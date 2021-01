Hemmerle Bio-Cosmetic spendet an Kinderdorf

Der geschäftsführende Vorstand des Kinderdorfes, Wolfram Spannaus (l.), und Öffentlichkeitsreferentin Susanne Högler (r.) nehmen aus den Händen von Martina Hemmerle den symbolischen Spendenscheck entgegen. Foto: Albert-Schweitzer-Kinderdorf

WETZLAR/ASSLAR - Martina Hemmerle, Inhaberin des Aßlarer Unternehmens Hemmerle Bio-Cosmetic, unterstützt weiterhin das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Wetzlar. Sie überreichte an den geschäftsführenden Vorstand Wolfram Spannaus und an Öffentlichkeitsreferentin Susanne Högler einen symbolischen Spendenscheck. Insbesondere die schwierige Situation, allen Kindern im Homeschooling gerecht zu werden, trug zu der Entscheidung bei, dass die Spende in Höhe von 5000 Euro in diesem Rahmen Verwendung finden soll. Angedacht ist die Anschaffung weiterer Computer, um die Familiengruppen bei der parallelen Betreuung der Kinder und Jugendlichen im Homeschooling zu entlasten.

Spannaus dankte Hemmerle für die Unterstützung und erklärte, dass solche Maßnahmen ohne externe Hilfe nicht realisierbar wären.