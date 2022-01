Hensoldt Optronics unterstützt Albert-Schweitzer-Kinderdorf

Susanne Högler vom Albert-Schweitzer-Kinderdorf Wetzlar (r.) freut sich über die 2000-Euro-Spende der Firma Hensoldt Optronics, die Fred Brück (v.l.) , Wolfgang Kaiser und Susanne John überbringen. Foto: Albert-Schweitzer-Kinderdorf Wetzlar

WETZLAR - Das Albert-Schweitzer-Kinderdorf Wetzlar freut sich über eine Spende von 2000 Euro der Firma Hensoldt Optronics in Wetzlar.

Bei der Spende war es für Hensoldt wichtig, eine Einrichtung in Wetzlar zu unterstützen. Schnell war dabei die Wahl auf das Albert-Schweitzer-Kinderdorf gefallen. Bereits in den vergangenen Jahren hatte sich die Leitung der Betriebsstätte Wetzlar im Rahmen einer Weihnachtsspende für karitative Projekte engagiert.

Zur Spendenübergabe besuchte der Wetzlarer Standortleiter Wolfgang Kaiser mit Susanne John und dem Betriebsratsvorsitzenden des Standorts Fred Brück das Kinderdorf. Susanne Högler, Leitung der Öffentlichkeitsarbeit der Albert-Schweitzer-Kinderdörfer in Hessen, nahm die Spende dankend entgegen. Verwendet werden soll das Geld für Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Kino-, Zoo- und Tierparkbesuche.

Spendensumme ist für Freizeitaktivitäten eingeplant

Die Corona-Pandemie belaste die Kinder und Familiengruppen in den Kinderdörfern extrem, und die vergangenen Monate hätten dort bereits deutliche Spuren hinterlassen, berichtete sie. "Gerade in solchen Momenten ist es eine große Hilfe, den Kindern und Jugendlichen Perspektiven in Form von kleinen Alltagsfluchten zu schenken. Gerne möchten wir mit den Kindern Tagesausflüge und kleine Freizeiten planen, damit sie in Momenten der Entspannung und Abwechslung die Alltagssorgen vergessen und neue Kraft schöpfen können", sagte Susanne Högler.