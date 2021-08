"Herbstgarten" kehrt zurück ins Hofgut Hermannstein

Läuten den Familien-Sonntag am 12. September im Hofgut Hermannstein ein: die Blasmusiker aus Werdorf. Foto: Benjamin Gajdosch

WETZLAR-HERMANNSTEIN - Die coronakonforme Premiere im vergangenen Jahr kam gut an, deswegen lassen die Macher den "Hermannsteiner Herbstgarten" wieder aufleben. Dieses Mal im parkähnlichen Garten des Hofgutes Hermannstein.

Der "Herbstgarten" ist eine Konzertveranstaltung, kombiniert mit Familienprogramm und Biergarten. Ursprünglich als dreitägiges Stadtteilfest mit Familientag schon für Juni 2020 geplant, entstand bei den Veranstaltern von SG Events & Medien in der Corona-Pandemie die Idee für den "Herbstgarten".

Pop und Rock am Abend, Blasmusik am Tag

"Ganz viele haben gesagt, dass wir das bitte wieder machen sollen", sagt Sabine Glinke, Inhaberin von SG Events & Medien. Einnahmentechnisch sei das Ganze jedoch noch etwas wackelig gewesen, da die Corona-Auflagen höhere Kosten bei gleichzeitig weniger Besuchern bedeutet hätten. Konzept und Preisgestaltung seien daher überarbeitet worden. "Wir wollen, dass sich unsere Besucher sicher fühlen und setzen daher auf ein Event unter freiem Himmel und auf den weitläufigen Garten, der noch mehr Platz bietet als der Innenhof des Hofgutes."

Los geht es am Freitag, 10. September, mit einem Konzertabend. Hauptact sind "Wait for June", die bereits bei der Premiere im vergangenen Jahr dabei waren. "Wait for June" haben neue Songs im Gepäck und präsentieren ihre Mischung aus Folk, Indie, Rock, Piano-Pop und Singer/Songwriter-Musik. Unterstützt werden sie von zwei befreundeten Bands: Mit dabei sind die Wetzlarer von "The Valemakers", die ihren energiegeladenen wie auch melancholischen Indierock mitbringen. Außerdem tritt das Duo "A portrait of life" mit englischsprachigen Singer/Songwriter-Pop auf. Beginn ist um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr).

Weiter geht es am Sonntag, 12. September, dem "Tag des offenen Denkmals". Ab 11.30 Uhr spielt die Blasmusik Werdorf zum Frühschoppen auf. Am frühen Nachmittag geht der Tag in ein buntes Familienprogramm über - neben einer Märchenlesung mit Maren Bonacker von der Phantastischen Bibliothek Wetzlar gibt es eine Show des Ballonkünstlers Ballon B. aus Hüttenberg. Die Kaffee- und Kuchenzeit wird von Singer/Songwriter Killi untermalt, bevor das Wetzlarer Duo "DoubleStroke" dann für den musikalischen Ausklang sorgt.

Der Vorverkauf findet online statt. "Unser Ticketsystem erledigt die vorgeschriebene Registrierung bereits im Vorfeld", sagt Glinke und hat eine Bitte: "Füllt das alles ordentlich aus - es erspart uns viel Arbeit und vor Ort vor allem Zeit".

Tickets gibt es im Internet unter pretix.eu/sgevents. Die Tickets für Freitag sind für 16,55 Euro zu haben, der Sonntag kostet 9,50 Euro (beides inklusive Gebühren). Außerdem ist ein Kombiticket für Freitag und Sonntag zum Preis von 20,50 Euro erhältlich. Am Sonntag haben Kinder bis einschließlich zwölf Jahren freien Eintritt. Es wird jedoch darum gebeten, aufgrund der Planung der Kapazitäten und der Registrierungspflicht für Kinder jeweils ein kostenloses Kinderticket zu buchen.

Der Zugang zum "Herbstgarten" erfolgt über den Park an der Blasbacher Straße. Besucher sollten den öffentlichen Parkplatz dort nutzen.