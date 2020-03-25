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Mittwoch, 25.03.2020 - 10:05
3 min

Hermannsteiner sitzen in Neuseeland fest

Es sollte ein Traumurlaub in Neuseeland werden, den der Hermannsteiner Carsten Krause und seine Partnerin Sabine März am 1. März antraten. Jetzt sitzen die Beiden in Neuseeland fest - und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.

Tanja Freudenmann: Redakteurin Wetzlar
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
Ein Foto aus den unbeschwerten Anfangstagen der Neuseelandreise: der Hermannsteiner Carsten Krause und seine Partnerin Sabine März. Foto: Krause

Ein Foto aus den unbeschwerten Anfangstagen der Neuseelandreise: der Hermannsteiner Carsten Krause und seine Partnerin Sabine März. Foto: Krause

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