Hermannsteiner sitzen in Neuseeland fest

Es sollte ein Traumurlaub in Neuseeland werden, den der Hermannsteiner Carsten Krause und seine Partnerin Sabine März am 1. März antraten. Jetzt sitzen die Beiden in Neuseeland fest - und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar