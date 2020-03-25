Hermannsteiner sitzen in Neuseeland fest

Ein Foto aus den unbeschwerten Anfangstagen der Neuseelandreise: der Hermannsteiner Carsten Krause und seine Partnerin Sabine März. Foto: Krause
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