Hermannsteiner Straße wird halbseitig gesperrt

Noch rollen sie ganz normal in Richtung Wetzlar. Ab Montag aber wird die stadteinwärts führende Spur der Hermannsteiner Straße gesperrt, weil auf Höhe der früheren Kultdisco "Poco" eine Abbiegespur angelegt wird. Die Umleitung verläuft über die B 277 durchs Dillfeld. Foto: Pascal Reeber

Wetzlar/Aßlar (pre). Parallel zu den Arbeiten der Enwag in der Frankfurter Straße starten am Montag, 4. Mai, Bauarbeiten auf einer weiteren wichtigen Ausfallstraße: In der Hermannsteiner Straße wird eine Linksabbiegerspur zum Gelände der früheren Diskothek "Poco" gebaut. Die Hermannsteiner Straße wird dafür in Richtung Wetzlar gesperrt, die Umleitung führt über die Bundesstraße 277.

Vorgesehen ist, dass die Bauarbeiten bis Mitte Juni andauern. Betroffen sind neben Autofahrern auch Bus- und Radverkehr: Die Buslinien 471 und 200 werden ab Aßlar über die Europastraße, Großaltenstädter Straße, Otto-Wels- und Blasbacher Straße umgeleitet. Die Haltestelle "An der Dillbrücke" in Hermannstein entfällt, dafür stoppen die Busse an der "Dillstraße".

Haltestelle entfällt, Umweg für Autos und Radler

Auch für den Radverkehr auf der Hermannsteiner Straße gibt es eine Umleitung. Sie wird für beide Richtungen eingerichtet, weil der für die Bauarbeiten gesperrte Radweg in beiden Seiten genutzt werden darf. Die Umleitung ist beschildert und führt über Otto-Wels-, Ludwig- und Europastraße.

Fast-Food-Kette

macht Rückzieher

Der Radweg auf der in Richtung Aßlar linken Seite der Hermannsteiner Straße ist bis Anfang August gesperrt.

Das Gelände der ehemaligen Kult-Disco lag nach deren Schließung im März 2014 und dem Abriss ein gutes Jahr später lange Zeit brach.

Mittlerweile ist von Brache nicht mehr viel zu sehen: Die Hermannsteiner Straße GbR, gegründet von den Geschäftsführern der Wetzlarer Möglich-Gruppe und der Arslan Bau, lässt auf dem rund 3500 Quadratmeter großen Gelände bauen.

Ein Abholmarkt des bundesweit tätigen Werkzeughändlers Würth und eine Filiale der Bäckerei Moos sollen dort eröffnen, die Ansiedlung der Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken war jedoch im vergangenen Jahr am Streit über die Höhe eines Werbemastes gescheitert.