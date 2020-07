Hermannsteiner zieht’s zum Rewe

Jetzt teilen:

AßLAR/WETZLAR - (pre). Sie ist erst wenige Wochen alt, aber bereits ungemein begehrt. Die Rede ist von der neuen Bushaltestelle am Rewe-Center in Aßlar. In Hermannstein besteht der Wunsch, dass künftig der Wetzlarer Stadtbus dorthin fährt.

Konkret geht es um die Linie 12. Sie fährt auch heute schon nach Aßlar, und zwar zur Haltestelle „Freizeitbad“ an der Laguna. Und bedient vorher in Hermannstein fünf Haltestellen. „Für die Hermannsteiner Fahrgäste wäre es sehr gut, wenn der Bus künftig die neue Haltestelle am Rewe in Aßlar anfahren würde“, sagt Ortsvorsteher Karl-Heinz Schäfer. Damit sie dort eben bequem einkaufen könnten.

Die neue Haltestelle im Gewerbegebiet Walbergraben in Aßlar war erst im Mai in Betrieb genommen worden und die Lage ist bewusst gewählt, damit Bewohner kleinerer Aßlarer Stadtteile ohne eigene Geschäfte in die Stadt zum Einkauf fahren können.

Schon heute nutzen auch Bürger aus Hermannstein den Bus zum Einkaufen in Aßlar, berichtet Ortsvorsteher Schäfer. Und zwar die Linie 12. Die Fahrgäste steigen oben in der Europastraße aus und laufen dann ein Stück bergab. Auf dem Hinweg ist das kein Problem. Aber zurück, mit vollgepacktem Korb oder Rollator? Da ist der Weg bisher doch etwas weit, berichtet Schäfer. So käme es vielen Bürgern sehr gelegen, wenn die 12 eine Schleife fahren und künftig im Gewerbegebiet halten würde. Einen ersten Kontakt zwischen Ortsbeirat und Lokaler Nahverkehrsbehörde habe es bereits gegeben, im September soll der Ortsbeirat seinen Wunsch dann offiziell beschließen, kündigt Schäfer an.

Umweg eventuell nur außerhalb des Hauptverkehrs

Im Fahrgastbeirat kam das Thema unlängst bereits zur Sprache. Friedrich Lang (Verband Pro Bahn & Bus) lobte die Hermannsteiner Idee. Die Euphorie wollte Manfred Schieche von der Lokalen Nahverkehrsbehörde der Stadt aber ein wenig bremsen. Als längste Stadtbuslinie sei der Fahrplan der 12 bereits sehr angespannt. Womöglich mache es Sinn, nur einige Fahrten über den Walbergraben zu schicken, zum Beispiel am Vormittag außerhalb des Berufsverkehrs. Aber wie gesagt: Noch ist in der Sache nichts beschlossen.