Dienstag, 30.06.2020 - 10:30
3 min
Herr Kröti und seine fünf Frauen
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
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KONTAKT & INFO
Thorsten Geier gibt sein Wissen gerne weiter. Etwa in Workshops. Und so kommen wir doch auch hier nicht um Corona herum, denn der für 22. August geplante 9. Schildkröten-Workshop in Biebertal ist auf 2021 verschoben.
Kontakt/Info: Thorsten Geier, 01 60 5 92 56 70, thorstengeier@gmx.de und auf www.schildkroetenfreund.de
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