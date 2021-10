Herrchen oder Frauen für die "Bunte Katze" gesucht

Wirtin Petra von Schenk, samt ihren Helfern auch am letzten Abend im Dauereinsatz, hat sich - ebenso wie viele Stammgäste - so ihre Gedanken gemacht. "Ich finde es wunderschön und es schmeichelt mir, dass so viele Leute gekommen sind und es hier offensichtlich so schön finden, dass sie es erhalten, das Ambiente bewahren wollen." Gewiss, etwas Wehmut sei dabei, weil "es ja schließlich mein "Wohnzimmer war". "Was mir fehlen wird, ist, ganz zum Schluss, am Feierabend, das Dazusetzen zum Stammtisch - und natürlich die Musik." Aber die Bands und Konzerte könne/würde sie weiter betreuen. Aktuell gilt für die 73-Jährige aber dies: "Ich bin jetzt rentenreif."