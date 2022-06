2 min

Hessen zählt seine Radfahrer - auch in Wetzlar

Um Daten für den Ausbau des Wegenetzes zu erhalten, zählt das Land an 270 Stellen den Radverkehr in Hessen. In Wetzlar liefern fünf Zählstellen Daten - mit einer klaren Tendenz.

Von Pascal Reeber Redakteur Wetzlar