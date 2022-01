Hessens Waldvögel zieht es in Gärten und Parks

Haussperlinge an einer Futterstelle. Diese Art wird bei der "Stunde der Wintervögel" 2022 am meisten registriert. Symbolfoto: Kathy Büscher

WETZLAR - Bei der "Stunde der Wintervögel" vom 6. bis 9. Januar haben gut 11 000 Hessen ihre Vogelsichtungen dem Nabu Hessen mit Sitz in Wetzlar gemeldet. "Die Rangliste führt wie in vielen Jahren der Haussperling an. Als zweithäufigstes wurde die Kohlmeise gesichtet. Dann folgen Blaumeise, Amsel und Feldsperling", bilanziert Nabu-Vogelexperte Bernd Petri in einer Pressemitteilung.

Auffällig war, dass vor allem typische Waldarten wie Eichelhäher, Buntspecht, Kleiber und Kernbeißer häufiger beachtet wurden. Vermutlich sind sie wegen des Wetterumschwungs und vielleicht auch aufgrund einer geringeren Menge an Baumsamen besonders häufig in die Gärten und an die Futterstellen gekommen. Andere Wintergäste, wie Wacholderdrossel, Erlenzeisig und Schwanzmeise, wurden sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch im Aktions-Mittel weniger beobachtet. Auch der Seidenschwanz liegt, wie bereits im vergangenen Jahr, unter seinem Aktionsdurchschnitt. Dies könnten Folgen der milderen Winter in den Brutgebieten dieser Vögel in Nord- und Osteuropa sein.

An über 7900 Beobachtungspunkten, wie Gärten, Parks und Balkonen, wurden mehr als 285 000 Vögel gesichtet. "In Hessen wurden knapp 36 Vögel und neun verschiedene Arten pro Garten gemeldet. Damit liegen die Zahlen leicht über denen des Vorjahres, aber deutlich unter dem Durchschnitt aus den elf Jahren, in denen unsere Mitmachaktion bereits stattgefunden hat", erläutert Petri.