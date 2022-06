Hessentag 2012: Vier Finnen treffen auf die Hessen-Hymne

4500 meist weibliche Fans jubeln beim Hessentag Sunrise Avenue in der Rittal-Arena zu. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - An Tag vier und fünf des Hessentags 2012 in Wetzlar jagt ein Kracher den nächsten: Die Rodgau Monotones heizen bei "Hessen rockt" im Festzelt im Bodenfeld ein, Tausende Fans erleben tags darauf Sunrise Avenue und Österreicher Andreas Gabalier in der Domstadt.

Mit einem rappelvollen Terminkalender startet der Montag - Tag vier des Landesfests: Die Späne fliegen am Stand der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg in der Hintergasse - beim gemeinsamen Aktionstag "Come together" der Lebenshilfe Hessen, der Landesarbeitsgemeinschaft "Selbsthilfe", der hessischen Polizei, Bundeswehr und Bundespolizei. Promi-Alarm herrscht nebenan beim Polizei-Bistro mit Model und Moderatorin Lena Gercke. Beim Karibik-Straßentanzspektakel geht's auf und rund um die Aktionsbühne am Eisenmarkt rund, am Schillerplatz gibt's Klassik, Jazz, Rock, Folklore und Volkslieder mit den Schülern der Wetzlarer Musikschule. Ernste Themen werden auf der Aktionsbühne der Landesausstellung diskutiert: Über neue Kennzeichen und Strukturen der rechten Szene informiert der Verfassungsschutz. "Erbarme, zu spät, die Hesse komme" heißt es dann am Abend mit den Rodgau Monotones, die mit Frankfurts ungekröntem Schlagerkönig Roy Hammer und 1000 Fans das Festzelt rocken.

An Tag fünf treffen sich die Wortakrobaten zum Poetry Slam auf der Bachweide - der Beste wird am Ende Stefan Dörsing aus Gießen sein. Über 1000 Frauen - und auch einige Männer - tanzen bei der Mega-Zumba-Party im Wetzlarer Stadion. Auch Nina Becker vom Hessentagspaar tauscht ihr Gewand für eine Stunde mit ihrem Zumba-Outfit.

Überwiegend weiblich waren auch die Fans beim Konzert von Sunrise Avenue in der Rittal-Arena. Sänger Samu Haber und seinen finnischen Band-Kollegen fliegen die Herzen der Fans zu. Mit Lederhose und Elvis-Tolle gefiel Andreas Gabalier zeitgleich seinen 3800 Fans im Festzelt. Auch der große hr4-Schlagerwettbewerb mit Ruth Moschner und Dieter Voss lockte zum Hessenfest nach Wetzlar - die Show wird aufgezeichnet und tags darauf ausgestrahlt.