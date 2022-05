Hessentag in Wetzlar: Was sind Ihre schönsten Erinnerungen?

WETZLAR - Vom 1. bis 10. Juni 2012 glich Wetzlar einer einzigen Party-Meile: Konzerte, Kabarett-, Kleinkunst- und Comedyprogramme, Hessentagsumzug und vieles mehr - während des Landesfestes in der Domstadt vor zehn Jahren wurden den über 1,2 Millionen Besuchern über 1000 Programmpunkte geboten. Woran erinnern Sie sich am liebsten? Was war ihr schönster Hessentags-Moment in Wetzlar? Welche Erinnerungsfotos kleben in Ihrem persönlichen Fotoalbum? Schwelgen Sie mit uns in Erinnerungen an den Hessentag in Wetzlar und senden Sie uns Ihre schönsten Fotos und Geschichten unter dem Stichwort "Hessentag 2012" an lokalredaktion-wnz@vrm.de . Bitte vergessen Sie nicht, Namen und Wohnort anzugeben. Eine Auswahl Ihrer schönsten Erinnerungen wird von uns veröffentlicht. Die WNZ wünscht viel Spaß beim Erinnern!