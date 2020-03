Heute vor 75 Jahren sollten die Brücken über die Lahn zerstört werden

Weil es kaum noch Sprengstoff gab, fiel die Sprengung der Straßenbrücken in Wetzlar in den letzten Kriegstagen ins Wasser. Die Amerikaner hatten diese wichtigen Teile der Infrastruktur bewusst verschont, war ihnen doch klar, dass Straßenbrücken für ihren Vormarsch unentbehrlich sind. So überstand auch die Jakob-Sprenger-Brücke über die Lahn den Krieg. Im Hintergrund zu sehen: Die Silos der Amendmühle, rechts daneben die Brühlsbacher Warte. Foto: Verwaltungsbericht der Stadt Wetzlar 1928-1952.