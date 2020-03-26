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Donnerstag, 26.03.2020 - 10:00
4 min

Heute vor 75 Jahren sollten die Brücken über die Lahn zerstört werden

Ende März 1945 endet im Altkreis Wetzlar der Zweite Weltkrieg. Was passierte in den letzten Tagen? Wir zeichnen die Ereignisse vor 75 Jahren nach.

Weil es kaum noch Sprengstoff gab, fiel die Sprengung der Straßenbrücken in Wetzlar in den letzten Kriegstagen ins Wasser. Die Amerikaner hatten diese wichtigen Teile der Infrastruktur bewusst verschont, war ihnen doch klar, dass Straßenbrücken für ihren Vormarsch unentbehrlich sind. So überstand auch die Jakob-Sprenger-Brücke über die Lahn den Krieg. Im Hintergrund zu sehen: Die Silos der Amendmühle, rechts daneben die Brühlsbacher Warte. Foto: Verwaltungsbericht der Stadt Wetzlar 1928-1952.

Weil es kaum noch Sprengstoff gab, fiel die Sprengung der Straßenbrücken in Wetzlar in den letzten Kriegstagen ins Wasser. Die Amerikaner hatten diese wichtigen Teile der Infrastruktur bewusst verschont, war ihnen doch klar, dass Straßenbrücken für ihren Vormarsch unentbehrlich sind. So überstand auch die Jakob-Sprenger-Brücke über die Lahn den Krieg. Im Hintergrund zu sehen: Die Silos der Amendmühle, rechts daneben die Brühlsbacher Warte. Foto: Verwaltungsbericht der Stadt Wetzlar 1928-1952.

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Fotos
Weil es kaum noch Sprengstoff gab, fiel die Sprengung der Straßenbrücken in Wetzlar in den letzten Kriegstagen ins Wasser. Die Amerikaner hatten diese wichtigen Teile der Infrastruktur bewusst verschont, war ihnen doch klar, dass Straßenbrücken für ihren Vormarsch unentbehrlich sind. So überstand auch die Jakob-Sprenger-Brücke über die Lahn den Krieg. Im Hintergrund zu sehen: Die Silos der Amendmühle, rechts daneben die Brühlsbacher Warte. Foto: Verwaltungsbericht der Stadt Wetzlar 1928-1952.

Weil es kaum noch Sprengstoff gab, fiel die Sprengung der Straßenbrücken in Wetzlar in den letzten Kriegstagen ins Wasser. Die Amerikaner hatten diese wichtigen Teile der Infrastruktur bewusst verschont, war ihnen doch klar, dass Straßenbrücken für ihren Vormarsch unentbehrlich sind. So überstand auch die Jakob-Sprenger-Brücke über die Lahn den Krieg. Im Hintergrund zu sehen: Die Silos der Amendmühle, rechts daneben die Brühlsbacher Warte. Foto: Verwaltungsbericht der Stadt Wetzlar 1928-1952.

Wehrertüchtigungslager Kröffelbach. Hier wurde die Hitlerjugend im Umgang mit Waffen unterwiesen und auf den Fronteinsatz vorbereitet. Das Anwesen war Bauernhof, Wehrertüchtigungslager und Kreisaltenheim. Dort steht heute ein koptisches Kloster. Foto: Wetzlar 1945/Porezag, Spieß

Wehrertüchtigungslager Kröffelbach. Hier wurde die Hitlerjugend im Umgang mit Waffen unterwiesen und auf den Fronteinsatz vorbereitet. Das Anwesen war Bauernhof, Wehrertüchtigungslager und Kreisaltenheim. Dort steht heute ein koptisches Kloster. Foto: Wetzlar 1945/Porezag, Spieß

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