Hier gibt es in Wetzlars Altstadt "Süßes oder Saures"

Lisa und Benjamin Bruun lieben Halloween. Ihren Burgerladen in der Wetzlarer Altstadt verwandeln sie in einen Grusel-Hotspot. Das lockt Kinder und Erwachsene an.

Von Olivia Heß Redakteurin Wetzlar