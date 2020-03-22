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Sonntag, 22.03.2020 - 19:30
4 min

"Hierbleiben wollte keiner"

Displaced Persons (DP) nannte man die Menschen, die nach dem dem Zweiten Weltkrieg entwurzelt ohne Heimat, Bleibe und Familie waren. Hierzu zählten insbesondere Juden aus ganz Europa. Beide Wetzlarer Kasernen beherbergten ab 1945 große DP-Lager. Das Bild zeigt eine Berufliche Bildungsmaßnahme in einem der Lager. Die letzten Displaced Persons verließen die Lager in Wetzlar im Frühjahr 1949. Foto: Stadtarchiv Wetzlar

Displaced Persons (DP) nannte man die Menschen, die nach dem dem Zweiten Weltkrieg entwurzelt ohne Heimat, Bleibe und Familie waren. Hierzu zählten insbesondere Juden aus ganz Europa. Beide Wetzlarer Kasernen beherbergten ab 1945 große DP-Lager. Das Bild zeigt eine Berufliche Bildungsmaßnahme in einem der Lager. Die letzten Displaced Persons verließen die Lager in Wetzlar im Frühjahr 1949. Foto: Stadtarchiv Wetzlar

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ZUR PERSON

Lennart Bartelheimer arbeitet als Koordinator im Schreibcenter am Sprachenzentrum der Technischen Universität Darmstadt. Bartelheimer hat Geschichte und Germanistik (Magister) sowie Deutsch als Zweit- und Fremdsprache (Master) studiert. Für seine Magisterarbeit forschte er im Archiv des Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen und wurde dabei auf Wetzlar aufmerksam, weil die Stadt mit ihren beiden DP-Lagern für die Geschichte der Displaced Persons eine besondere Rolle spielt.

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar weltkriegsserie-mh
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