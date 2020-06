Hilfe für die Tafeln in Hessen

Beim Einkaufen an Bedürftige denken und Lebensmittel spenden (v.l.): Willi Schmid (Tafeln in Hessen), Tina Jahns, Sylvia Häßler und Knut Heil (alle „nahkauf“) beim Startschuss der Spendenaktion in Wetzlar. (Foto: Heike Pöllmitz)

WETZLAR - Corona hat die Tafeln und ihre Nutzer hart getroffen und deren Notlage in den öffentlichen Fokus gerückt. Laut Angaben von Willi Schmid, Vorsitzender der Tafeln in Hessen, hatten 50 der 57 Tafeln ihren Betrieb zu Beginn der Corona-Pandemie einstellen müssen. Inzwischen seien 55 wieder offen, aber die Nachfrage steige.

Die Hilfsbereitschaft ist aber geblieben: Rund 80 selbstständige „nahkauf“-Kaufleute der Region Mitte haben im Juni unter dem Motto „Artikel spenden und helfen“ eine breit angelegte Spendenaktion gestartet, die die Lager der lokalen Tafeln füllen soll.

Durch Corona 20 Prozent höhere Nachfrage

„Vor ein paar Wochen kamen einige Kaufleute mit der Idee auf uns zu, die Tafeln zu unterstützen; wir haben natürlich gerne die Organisation übernommen und alle 80 ,nahkauf‘-Partner in Hessen und Teilen von Rheinland-Pfalz sind mit dabei“, erläuterte Knut Heil, Vertriebsleiter Region Mitte. Der Aufakt der Aktion, die noch diese Woche läuft, war in Wetzlar – im „nahkauf Travaci und Kley“ in der Wetzlarer Wohnstadt.

„Die Kunden können Artikel kaufen, die an der Kasse in einen Sammelbehälter gegeben werden, dessen Inhalt an die Tafeln vor Ort gespendet wird“, erklärte Marktleiterin Sylvia Häßler. Lang haltbare Waren wie Konserven, Nudeln und mehr werden vorgeschlagen und sind in den Regalen auch gekennzeichnet. „In der aktuellen Situation kommt es mehr denn je auf Zusammenhalt und soziales Engagement an“, unterstrich „nahkauf“-Betriebsberaterin Tina Jahns.

Da die Lebensmittelvorräte in den Tafeln zum größten Teil aufgebraucht sind, komme die Tafelspenden-Aktion genau zur richtigen Zeit, um die 100 000 Menschen – 25400 davon sind Kinder und Jugendliche – mit haltbaren Lebensmitteln zu unterstützen, sagte Schmid. Und: „Wir haben Corona bedingt 20 Prozent mehr Tafelkunden.“