Hilfe vom LWV für Wetzlars Wohnungslose

WETZLAR - Mit 11,66 Millionen Euro unterstützt der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen in diesem Jahr Fachberatungsstellen und Tagesaufenthaltsstätten für alleinstehende Wohnungslose. Diese Fördersumme hat der LWV-Verwaltungsausschuss heute beschlossen. Die Wetzlarer Stelle erhält 360 078 Euro.

"Menschen, die auf der Straße leben, sind schutzlos. Sie sind von der Corona-Pandemie besonders hart betroffen", sagte Landesdirektorin Susanne Selbert. "Anlaufstellen, die ihnen Waschgelegenheiten, Rückzugsraum und seelische Unterstützung bieten, sind gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je", so Selbert.

Menschen helfen, wieder sesshaft zu werden

40 Tagesaufenthaltsstätten und Beratungsstellen für alleinstehende Wohnungslose gibt es in Hessen. Sie werden zu rund 97 Prozent vom LWV Hessen finanziert. In Wetzlar unterhält der Caritasverband eine Tagesaufenthaltsstätte und Fachberatungsstelle in der Braunfelser Straße 1. Diese fördert der LWV mit 360 078 Euro. Die Höhe der Zuwendungen richtet sich vor allem nach dem Umfang des Leistungsangebots und der Personal- und Sachausstattung.

In Tagesaufenthaltsstätten erhalten wohnungslose Männer und Frauen kalte und warme Mahlzeiten und Getränke. Außerdem können sie hier duschen, ihre Wäsche waschen, Gepäck aufbewahren und einiges mehr. Oft gibt es Kleiderkammern.

Viele der wohnungslosen Menschen haben mit körperlichen und seelischen Problemen zu kämpfen. Ihnen wird bei Bedarf ärztliche oder psychosoziale Hilfe vermittelt.

Neben dieser Unterstützung im Alltag steht die Beratung: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen helfen Menschen dabei, sich wieder niederzulassen. Sie informieren und unterstützen, wenn die Klienten Leistungen beantragen, begleiten sie bei Behördengängen, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche oder bei der Suche nach einem Therapieplatz. Dabei kooperieren die Beratungsstellen mit anderen Angeboten wie der Sucht- oder Schuldnerberatung.