Hilfslieferungen kommen zur richtigen Zeit

Die Überschwemmungen im Norden von Bangladesch sind in diesem Jahr viel früher gekommen als üblich: Diese Frau watet aus ihrem Haus, um auf dem Boot zu kochen. Foto: Netz Bangladesch

Wetzlar/Bangladesch (red). Als er Anfang der Woche von den Überschwemmungen im Norden Bangladeschs erfährt, ist Philipp Kappestein überrascht - obwohl er und die Wetzlarer Entwicklungsorganisation Netz schon seit langem in der Region arbeiten. "Normalerweise kommen die Überschwemmungen erst viel später im Jahr. Dass bereits Ende Juni mehrere Hunderttausend Menschen in unserer Arbeitsregion vom Wasser eingeschlossen sind, zeigt wieder einmal, wie sehr sich der Klimawandel schon jetzt auswirkt," analysiert Kappestein.

Aufgrund der starken Regenfälle in Bangladesch und im indischen Bundesstaat Assam sind die Pegelstände der großen Ströme Brahmaputra und Dharala weit über dem Maximallevel. Einerseits sind die Menschen sehr gut vorbereitet. "Mein Kollege Aminur Rahman in Bangladesch erzählte mir heute Morgen, dass die Vorsorgemaßnahmen in unseren Projekten greifen. Die Menschen haben haltbare Nahrungsmittel hochgelagert, damit sie nicht vom Wasser erreicht werden können. Sie haben transportable Lehmherde, sodass sie sogar auf Booten kochen können", schildert Kappestein das Schicksal von 50 000 Menschen, für die Netz in der betroffenen Region arbeitet.

Dennoch sei die Situation sehr angespannt. Es ist nur wenige Wochen her, dass die Menschen wegen der Corona-Ausgangsbeschränkungen ihre Häuser nicht verlassen konnten und Netz sie mit Hilfspaketen versorgte. Das Wasser zerstörte nun viele Kleingärten, die die Menschen sich angelegt haben, um sich ausgewogener zu ernähren.

"Zum Glück konnten unsere Partnerorganisationen gerade unsere Hilfslieferungen abschließen, wodurch die Menschen in unseren Projekten noch mit Lebensmitteln und Hygieneprodukten versorgt sind. Hoffentlich fließt das Wasser schnell wieder ab, sodass sie bald wieder ihrer Arbeit nachgehen können. Heute allerdings", so Kappestein, "hat es in Bangladesch richtig geschüttet."

Wenn die Situation sich verschlechtert, bestehe die Gefahr, dass viele Menschen auf erhöhten Arealen zusammenkommen müssen, wodurch die im Land grassierende Ausbreitung des Coronavirus noch beschleunigt werden könnte.

Rasch auf eine mögliche Verschlechterung reagieren

Dennoch ist Kappestein optimistisch, dass auch dank der Unterstützung von Netz die Flut gemeistert werden kann: "Unsere Partner vor Ort und die von uns initiierten Freiwilligennetzwerke stehen Tag und Nacht mit den betroffenen Menschen in Kontakt und erreichen die eingeschlossenen Häuser mit Booten. So können wir schnell auf eine Verschlechterung reagieren." Weitere Informationen gibt es auf www.bangladesch.org