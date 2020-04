Hilfspakete sichern das Überleben

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Das Coronavirus breitet sich auch in Bangladesch rasant aus. An ihren Heimarbeitsplätzen sind die Mitarbeitern der Wetzlarer Bangladesch-Organisation NETZ täglich über Internet-Konferenzen mit den Folgen konfrontiert. NETZ-Geschäftsführer Max Stille berichtet: "Die Regierung des Landes hat ein strenges Ausgangsverbot angeordnet."

Hundertausende haben

kein Einkommen mehr

Aus den Schilderungen vor Ort weiß er, was das bedeutet: "Hunderttausende Menschen, die als Feldarbeiter, Haushaltshilfen oder Rikscha-Fahrer auf ein tägliches Einkommen angewiesen sind, sind damit ohne Nahrung, und ihre Familien auch." Ihre Ersparnisse, sofern sie überhaupt welche hätten, seien nach wenigen Tagen aufgebraucht. Deshalb hat der gemeinnützige Verein mit seinen Partnern in entlegenen Regionen Nordbangladeschs ein Sofortprogramm gestartet. Stille erläutert: "Dorfentwicklungshelfer verteilen gezielt Hilfspakete an Familien, die besonders dringend darauf angewiesen sind." Die Rationen würden Reis, Kartoffeln, Linsen, Speiseöl, Seife und Atemschutzmasken enthalten. Ein Hilfspaket zum Preis von 40 Euro sichere einer Familie das Überleben für zwei Wochen sichern. Besonders wichtig ist Stille, dass die Hilfe bei den Menschen ankommt, die sie am dringendsten benötigen: "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Land garantieren das", betont er. Der Leiter der Entwicklungsorganisation kam 2004 im Rahmen seines Freiwilligendienstes das erste Mal nach Bangladesch und ist seither dem Land eng verbunden.

Laut Informationen von NETZ, das seit 2002 von Deutschen Sozialinstitut für soziale Fragen mit dem Spendensiegel ausgezeichnet ist, informieren die Partnerorganisationen in Bangladesch zudem mehrere Millionen Menschen, wie sie die Ausbreitung des Virus eindämmen können. Stille: "Die Selbsthilfestrukturen, deren Aufbau wir in den vergangenen zwanzig Jahren unterstützt haben, spielen hierbei eine bedeutende Rolle." 3500 Selbsthilfegruppen in den Dörfern, ehrenamtliche Katastrophenhelfer und Dorfsozialarbeiterinnen seien geschult, alle Arten von Notfällen organisiert anzugehen. "Über Telefonketten, mit Flugblättern, über Lautsprecher klären sie über die Verbreitung und die Symptome von Covid-19 auf", führt er aus.

Das Gesundheitssystem des Landes sei für die Krise nicht gerüstet: Es fehle an Test zum Nachweis des Virus, an Personal im Gesundheitswesen, an Beatmungsplätzen in Krankenhäusern. NETZ stellt sich deshalb darauf ein, seine Aktivitäten entsprechend der Anforderungen im Land ständig anzupassen.