HLB überimmt Mittelhessen-Netz

Die HLB plant mit solchen Zügen den Betrieb auf dem Mittelhessen Netz durchzuführen. Foto: Fahrgastverband Pro Bahn

WETZLAR/DILLENBURG - Die turnusgemäße Ausschreibung des Mittelhessen-Netzes (auch Mittelhessen-Express genannt), welche durch den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) durchgeführt wird, hat den Zuschlag für die Hessische Landesbahn (HLB) ergeben. Ab dem Jahr 2023 wird die HLB die Linien RB 40 Frankfurt-Gießen-Wetzlar-Dillenburg, RB 41 Frankfurt-Gießen-Marburg-Kirchhain/ Stadtallendorf-Treysa, RB 37 Frankfurt-Gießen und RB 49 Friedberg-Hanau übernehmen, welche seit 2006 von DB Regio betrieben werden.

Fahrgastverband für Doppelstockwagen

"Bekannt ist, dass sich der Landesverband Hessen von Pro Bahn eigentlich einen Fahrzeugpool analog anderer Bundesländer wie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wünscht", so Landesvorsitzender Thomas Kraft. Leider sei die Chance vertan, denn die beiden weiteren anstehenden Ausschreibungen für das elektrifizierte Bahnnetz in Mittelhessen werden mit völlig anderen Zugtypen vergeben. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens zur Fortschreibung des RMV-Nahverkehrsplans hatten sich sowohl der Fahrgastverband Pro Bahn, als auch die meisten Städte und Landkreise in Mittelhessen für die komplette Ausstattung der Nahverkehrslinien auf den zweigleisigen elektrifizierten Strecken mit Doppelstockwagen ausgesprochen.

Die HLB plant nun mit Coradia Continental von Alstom den Betrieb durchzuführen. Da in Südhessen bereits drei Linien, wenn auch mit etwas kleineren Garnituren, durch die HLB mit diesem Zugtyp gefahren werden, hoffen die Fahrgastvertreter auf Zuverlässigkeit des eingesetzten Zugmaterials. Je mehr Züge von einem gleichen Modell vorhanden sind, könne auch bei Bedarf eine Veränderung des Einsatzortes erfolgen. Dies sei wesentlich besser, bevor wie in den letzten Jahren wegen defekter Züge wichtige Fahrten gerade an Werktagen ausfallen müssen.

Der Pro Bahn Regionalverband Mittelhessen und der Landesverband Hessen sehen jedenfalls in der Hessischen Landesbahn durchaus einen Eisenbahnverkehrsbetreiber, welcher in den letzten Jahren vielfach bewiesen hat, dass man sich dem nötigen Wachstum im Schienenverkehrssektor stellt, so Thomas Kraft abschließend.